Росія знову відмовилась від участі в засіданні ТКГ, але Україна навела аргументи про плани не атакувати

Росія знову відмовилась від участі в засіданні ТКГ, але Україна навела аргументи про плани не атакувати

Неучасть Росії може свідчити про її свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації.

Росія 19 лютого знову не взяла участь у позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи, скликаному на 11:00 з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ задля термінового обговорення безпекової ситуації.

Про це повідомила українська делегація в ТКГ.

Там наголосили, що така позиція РФ викликає подив, адже політичні радники лідерів країн "нормандського формату" у спільній заяві 26 січня підтримали безумовне дотримання режиму припинення вогню та повну відданість заходам із посилення режиму припинення вогню, незважаючи на розбіжності щодо інших питань імплементації Мінських домовленостей.

"Вважаємо, що неучасть Російської Федерації свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації, а блокування роботи ТКГ ставить під сумнів щирість заяв керівництва Російської Федерації про відданість виконанню Мінських домовленостей та відсутність агресивних намірів щодо України", – заявили в українській делегації.

Там також заявили про стурбованість через деградацію безпеки вздовж усієї лінії розмежування, провокаційні заяви та дії на непідконтрольних територіях.

Україна не атакуватиме

Під час консультацій із Координатором ОБСЄ в ТКГ українська сторона заявила про відсутність будь-яких планів щодо проведення наступальної операції. На підтвердження цього були наведені такі факти:

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