Росія зосередила вздовж кордону 147 тисяч військових: Україна в ОБСЄ заявила, що це не звичайна активність

Росія зосередила вздовж кордону 147 тисяч військових: Україна в ОБСЄ заявила, що це не звичайна активність

Росія може збільшити угруповання своїх військ уздовж українського кордону та в Криму до 109 батальйонно-тактичних груп.

Росія зосередила вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму близько 147 тис. військовослужбовців і дії РФ не можна розглядати як звичайну військову активність.

Про це 15 лютого заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час термінової зустрічі держав-учасниць ОБСЄ для обговорення посилення військ РФ біля кордону з Україною, повідомляє "Укрінформ".

"За нашою загальною оцінкою, на сьогодні Російська Федерація зосередила 126 500 військовослужбовців уздовж кордону з Україною та на окупованому Кримському півострові. Готовими до застосування є 87 батальйонно-тактичних груп, з них 53 – частини посилення. З урахуванням частин бойового забезпечення та тактичних груп, загальна чисельність військовослужбовців може становити до 147 500 осіб", – повідомив Цимбалюк.

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Він додав, що загалом Росія може збільшити угруповання своїх військ уздовж українського кордону та в Криму до 109 батальйонно-тактичних груп.

Війська РФ у Білорусі

Посол також повідомив, що на територію Білорусі було передислоковано 15 батальйонно-тактичних груп ЗС РФ. Основну частину цих військ розгорнули вздовж північного кордону України (у районі Бреста, Мозира, Гомеля). Крім того, РФ продовжує збільшувати кількість підрозділів Росгвардії, перекинутих у прилеглі до кордону з Україною райони.

Цимбалюк наголосив, що собливе занепокоєння викликає те, що російська сторона суттєво посилила свою фронтову та армійську авіацію в районах, близьких до кордону з Україною, зокрема в Білорусі та Криму.

"Всього з усіх військових округів РФ на аеродроми, розташовані у Гродненській та Мінській областях Білорусі, Брянській, Курській, Бєлгородській, Ростовській та Краснодарській областях Російської Федерації, а також на територію окупованого Криму було передислоковано 89 літаків та 94 вертольоти. Враховуючи вищесказане, загальна чисельність повітряної складової становить 410 літаків і 260 вертольотів", – розповів український посол.

Військова присутність РФ у повітрі та в морі

Він повідомив також, що РФ суттєво посилила свою розвідувально-спостережну діяльність уздовж кордону України за допомогою всіх типів наявних літаків, оснащених відповідними системами, зокрема – Іл-20М, Су-24МР, Су-34.

"Не варто забувати про ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні, де РФ продовжує посилювати свою військово-морську присутність і десантні спроможності. 8-9 лютого група з шести великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів увійшла в Чорне море. Загалом до складу регіональної військово-морської складової ЗС РФ входить 79 кораблів і 6 підводних човнів", ­– розповів дипломат.

Він наголосив, що таке велике зосередження збройних сил у прилеглих до України районах "не можна розглядати як звичайну військову діяльність". І саме тому Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри і безпеки та звернулася до РФ із запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, 15 лютого у Відні відбулася термінова зустріч держав-учасниць ОБСЄ, скликана Україною відповідно до Віденського документу задля обговорення посилення та переміщення військ РФ біля кордону з Україною. Росія відмовилася брати участь у цій зустрічі.

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