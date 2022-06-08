"Росія зосереджена на війні": Кулеба розповів, через що лежить шлях РФ до столу переговорів

"Росія зосереджена на війні": Кулеба розповів, через що лежить шлях РФ до столу переговорів

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія зосереджена на війні і про це свідчить те, що вона називає несерйозною вимогу президента Володимира Зеленського відійти за лінію 24 лютого.

Росія надсилає світові сигнал, що її шлях до столу переговорів лежить через поразки на полі бою.

Про це Кулеба написав у Мережі 8 червня.

"Росія каже, що вимога президента Зеленського відійти за лінію 24 лютого є "несерйозною". Це доводить, що Росія залишається зосередженою на війні, а не на дипломатії, і посилає чітке повідомлення світу: шлях Росії до столу переговорів лежить через поразки на полі бою", – йдеться у повідомленні міністра.

Нагадаємо, 28 травня Зеленський сказав, що "ми повинні, як мінімум, повернутись до 24 числа, звідки почалось вторгнення, і після цього ми можемо говорити про відстоювання нашої території шляхом дипломатії".

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що умова президента України про відведення військ на позиції до 24 лютого є "несерйозним підходом".

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