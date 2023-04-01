Росія зробить все, аби вирішити питання з війною до виборів президента – політолог

Кремль робитиме все, аби до 2024 року вирішити питання з війною проти України, оскільки у той час проходитимуть вибори президента РФ. Владі треба буде показати якийсь результат.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів політолог Ігор Рейтерович.

Оскільки через санкції Росії доводиться урізати соціальні виплати та підтримку населення, а це погано впливає на настрій виборців, Кремль шукатиме нові способи вплинути на думку росіян.

"Або заморозивши війну, або вигадати якусь "відмазку” для свого електорату. Піти зараз на скорочення соціальних виплат – це, по суті, самогубство. Тому що лояльність певних верств населення до влади і конкретно Путіна тримається якраз на цих мінімальних соціальних виплатах", - пояснив Рейтерович.

Політолог не виключає спробу перевести якимсь чином фокус уваги на зовсім інші проблеми, спробувати знову зробити Захід винним.

Нагадаємо, російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що нещодавня заява самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Росії та України оголосити "повне перемир’я" й почати переговори можна розглядати, як прохання президента РФ Володимира Путіна "про пощаду".

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