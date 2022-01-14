Росія звинуватила НАТО у "штучному заманюванні" нових членів

Згадав Лавров і скандинавські країни, і Україну.
Північноатлантичний альянс намагається штучно заманювати нових членів.
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
"Не припиняються спроби штучно розширювати склад Північноатлантичного альянсу, втягувати туди Україну, зокрема. Нещодавно прозвучали досить цікаві заяви від керівництва НАТО. Про те, що і скандинавські країни, які не є членами Північноатлантичного альянсу, будуть вітатися", - сказав він.
За словами голови російського МЗС, Москва готується до будь-якого розвитку подій, поки чекає відповіді від США та НАТО щодо "запропонованих гарантій безпеки".
"Нашому терпінню прийшов кінець. Запрягали ми дуже довго, і зараз нам час уже їхати. Чекаємо, коли ямник на тому візку нам відповість безпосередньо на наші пропозиції", - заявив Сергій Лавров.
Як повідомлялося, союзники НАТО сіли за стіл переговорів із Росією. Союзники єдині в тому, щоби російські ультиматуми відкинути і дати зрозуміти, що не Москві вирішувати, хто може, а хто ні, - бути частиною НАТО. Тож для України, заявляли раніше в Альянсі, не буде неприємних несподіванок і жодних рішень про неї без Києва країни-члени НАТО обіцяли не схвалювати.
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