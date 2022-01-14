Росія звинуватила НАТО у "штучному заманюванні" нових членів

Згадав Лавров і скандинавські країни, і Україну.

Північноатлантичний альянс намагається штучно заманювати нових членів.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

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"Не припиняються спроби штучно розширювати склад Північноатлантичного альянсу, втягувати туди Україну, зокрема. Нещодавно прозвучали досить цікаві заяви від керівництва НАТО. Про те, що і скандинавські країни, які не є членами Північноатлантичного альянсу, будуть вітатися", - сказав він.

За словами голови російського МЗС, Москва готується до будь-якого розвитку подій, поки чекає відповіді від США та НАТО щодо "запропонованих гарантій безпеки".

"Нашому терпінню прийшов кінець. Запрягали ми дуже довго, і зараз нам час уже їхати. Чекаємо, коли ямник на тому візку нам відповість безпосередньо на наші пропозиції", - заявив Сергій Лавров.

Як повідомлялося, союзники НАТО сіли за стіл переговорів із Росією. Союзники єдині в тому, щоби російські ультиматуми відкинути і дати зрозуміти, що не Москві вирішувати, хто може, а хто ні, - бути частиною НАТО. Тож для України, заявляли раніше в Альянсі, не буде неприємних несподіванок і жодних рішень про неї без Києва країни-члени НАТО обіцяли не схвалювати.

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