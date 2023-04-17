Росіянам бракує госпіталів для поранених військових на Запорізькому напрямку - Федоров

Загарбники зазнають величезних збитків на Запорізькому напрямку.
В окупації 90 відсотків медзакладів вже використовуються, як шпиталі для російських військових.
«Тепер "трьохсотих" почали складати в школах, - пише міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За даними Генштабу, в селі Високе Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги там надаються виключно російським військовослужбовцям.
Станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько сотні окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.
Нагадаємо, Федоров повідомляв, що в Мелітополі російські загарбники продовжують приховану мобілізацію. Тепер вони заявили про створення ще одного "добровольчого батальйону". Його створення почав так званий "керівник" окупаційної поліції Жидков.
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