Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіянам бракує госпіталів для поранених військових на Запорізькому напрямку - Федоров

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
335
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіянам бракує госпіталів для поранених військових на Запорізькому напрямку - Федоров

Фото: Facebook/Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Загарбники зазнають величезних збитків на Запорізькому напрямку.

В окупації 90 відсотків медзакладів вже  використовуються, як шпиталі для російських військових.

«Тепер "трьохсотих" почали складати в школах, - пише міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За даними Генштабу,  в селі Високе Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги там надаються виключно російським військовослужбовцям.

Станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько сотні окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.

Нагадаємо, Федоров повідомляв, що в Мелітополі російські загарбники продовжують приховану мобілізацію. Тепер вони заявили про створення ще одного "добровольчого батальйону". Його створення почав так званий "керівник" окупаційної поліції Жидков.

Читайте також:

Тортури, катування і знущання: Іван Федоров про стан Мелітополя і умови утримання полонених

Тортури, катування і знущання: Іван Федоров про стан Мелітополя і умови утримання полонених

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
335
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація