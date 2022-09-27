"Росіяни можуть скинути Путіна": в МЗС Литви навели свій та український приклади

Росіяни можуть скинути режим президента Володимира Путіна, як литовці скинули радянський режим.

Таку думку висловив очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Про це дипломат написав у Мережі 27 вересня.

"Литовці скинули радянський режим, українці позбулися Януковича, іранські жінки повстали проти брутальності режиму в Ірані, і росіяни можуть скинути Путіна", – йдеться в заяві міністра.

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"Не варто недооцінювати силу свободи", – зауважив Ландсбергіс.

Нагадаємо, за оцінками політолога Олега Саакяна, росіяни, які втікають від мобілізації, сприяють розхитуванню путінського режиму. На це впливає і те, що західні країни не пускають ухилянтів.

Зауважимо, що в Литві не надаватимуть притулок російським ухилянтам та дали п'ять порад втікачам від мобілізації.

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