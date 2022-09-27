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"Росіяни можуть скинути Путіна": в МЗС Литви навели свій та український приклади

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"Росіяни можуть скинути Путіна": в МЗС Литви навели свій та український приклади

Фото: Associated Press

Росіяни можуть скинути режим президента Володимира Путіна, як литовці скинули радянський режим.

Таку думку висловив очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Про це дипломат написав у Мережі 27 вересня.

"Литовці скинули радянський режим, українці позбулися Януковича, іранські жінки повстали проти брутальності режиму в Ірані, і росіяни можуть скинути Путіна", – йдеться в заяві міністра.

"Не варто недооцінювати силу свободи", – зауважив Ландсбергіс.

Нагадаємо, за оцінками політолога Олега Саакяна, росіяни, які втікають від мобілізації, сприяють розхитуванню путінського режиму. На це впливає і те, що західні країни не пускають ухилянтів.

Зауважимо, що в Литві не надаватимуть притулок російським ухилянтам та дали п'ять порад втікачам від мобілізації.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
909
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