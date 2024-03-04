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Росіяни на тимчасово окупованих територіях закрили диспансери для українців

Росіяни на тимчасово окупованих територіях закрили диспансери для українців

Для українців на окупованих територіях диспансеризація опинилася під забороною / Фото: УНІАН

Росіяни продовжують політику обмеження прав українців на їх рідній землі.

На тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили для українців диспансеризацію. Таким чином вони спонукають місцевих мешканців отримувати паспорт Росії.

Про це інформує Центр національного спротиву. 

При отриманні паспорта Росії росіяни змушують українців писати відмову від українського громадянства, хоча це не визнається українським законодавством та не вимагається російським.

Центр національного спротиву зауважує, що кожен дотичний до обмеження прав українців на рідній землі неодмінно понесе відповідальність за свої дії.

Нагадаємо, до Маріуполя направили російських силовиків – подробиці.

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