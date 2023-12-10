Росіяни намагаються наступати, щоб перехопити ініціативу на фронті до обрання президента Росії – ISW

Таким чином росіяни намагаються перехопити й утримати ініціативу до виборів президента Росії в березні 2024 року.

Про це повідомляє Інститут дослідження війни

Російські війська наразі ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту в Україні, зокрема вздовж кордону Харків-Луганська область, поблизу Бахмута та в напрямку Авдіївки, як неодноразово зазначали українські військові офіційні особи, а також російські сили здійснюють безперервні наземні атаки в західній Запорізькій області.

Нинішній темп бойових дій на всій лінії фронту в Україні загалом узгоджується з постійною оцінкою ISW про те, що російські війська намагаються відновити ініціативу на театрі бойових дій щонайменше з середини листопада 2023 року.

Останні офіційні заяви українських військових також свідчать про те, що російським військам вдалося захопити ініціативу вздовж кордону Харків-Луганська область, поблизу Бахмута та вздовж осі Авдіївка-Донецьк, тоді як українські сили зберігають ініціативу в ключових районах півдня України, оскільки про що свідчать тяглі українські контратаки в західній Запорізькій області та тривала, більша, ніж зазвичай, українська присутність на східному березі Херсонської області.

Слід зазначити, що російські війська доклали спільних зусиль, щоб відновити ініціативу і розпочати наступальні операції в період найскладніших погодних умов для механізованих наступальних операцій восени, підтверджуючи давню оцінку ISW про те, що погані погодні умови можуть повільно, але не припиняйте бойові дії на лінії фронту.

Російські сили, ймовірно, вирішили спробувати відновити ініціативу під час такої поганої погоди, тому що українські сили значною мірою позбавили російські сили можливості відновити ініціативу та вести наступ у літній період, коли погода була набагато сприятливішою для військових операцій. Занепокоєність Росії майбутнім українським контрнаступом ще до початку українського контрнаступу на початку червня 2023 року тримала російські сили на півдні України в першій половині 2023 року в обороні, позбавляючи їх можливості переслідувати наступальні можливості на півдні в цей період.

Протягом останніх кількох тижнів російські війська продовжували наступальні операції вздовж кордону Харківсько-Луганської області, попри сніг, мороз і багнюку на сході України, і здійснювали безперервні наземні атаки в західній Запорізькій області, наперекір сльотавій погоді та сильному вітру на більшій частині території. південь.

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Великі ділянки лінії фронту, зокрема на північному сході та сході України, зараз переходять у період сильного морозу, оскільки температура падає, а багниста земля замерзає, що полегшить механізовані операції як російським, так і українським силам. Той факт, що російські війська прагнули перехопити ініціативу та розпочати наступальні операції на початку-середині листопада 2023 року, під час найскладніших погодних умов року, замість того, щоб чекати сильного морозу, говорить про те, що російські війська перебувають під тиском, щоб повністю захопити та зберегти ініціативу в перші місяці 2024 року до майбутніх виборів президента Росії в березні 2024 року. Російське командування, можливо, також прагнуло довести український контрнаступ до кульмінації або забезпечити, щоб українські сили не змогли відновити його на початку зими. Однак час подій свідчить про те, що Київ вирішив значно скоротити свої контрнаступальні операції за власним бажанням ще до початку наступальних операцій Росії.

Однак залишається незрозумілим, чи створять поточні російські наступальні операції умови для досягнення російськими військами значних успіхів у найближчому майбутньому. Складні погодні умови, ймовірно, уповільнили темпи просування росіян уздовж більшої частини лінії фронту, збільшили втрати росіян і ще більше підірвали моральний стан російських солдатів. Швидкість російських втрат уздовж всієї лінії фронту в Україні, здається, близька до швидкості формування російських сил, як раніше спостерігала ISW, що, ймовірно, вказує на те, що російські сили не накопичують невикористані резерви для підготовки до масштабніших зимових операцій.

Раніше політичний експерт та журналіст Віталій Портников пояснив, чому Україна не може перенести війну на територію РФ.

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