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Росіяни наростили кількість загонів, які шукають дезертирів та збільшили кількість блокпостів на ТОТ - Центр національного спротиву

Росіяни наростили кількість загонів, які шукають дезертирів та збільшили кількість блокпостів на ТОТ - Центр національного спротиву

Російські військові вишуковують дезертирів / Фото: Associated Press

Навіть завершення контракту подекуди не допомагає.

Окупаційне командування не відпускає свій особовий склад з лінії бойових дій навіть після завершення контракту.

Про це інформує Центр національного спротиву. 

За повідомленнями населення тимчасово окупованих територій більшість дезертирів, це ті, кого не відпустили по завершенню й навпаки планували відправити в "м’ясний  штурм". 

Наразі росіяни наростили кількість загонів, які шукають дезертирів та збільшили кількість блокпостів на ТОТ. Після затримання втікачів зазвичай кидають знову на передову по “законах воєнного часу”.

Центр національного спротиву закликає передавати місце баз окупантів, аби завершити контракт росіян достроково. Анонімність звернень гарантована.

Додамо, що раніше у Бахмуті російський десантник розстріляв 5 товаришів по службі і дезертував з фронту зі зброєю.

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