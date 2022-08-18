"Росіяни починають говорити, що Путін – слабак": політолог розповів, як на людей в РФ вплинули події в Криму

Після вибухів в окупованому Криму у свідомості росіян починає щось змінюватися і вони починають казати, що президент РФ Володимир Путін – слабак. Проте зарано казати, що Україна перемогла і вже невдовзі поверне Крим під свій контроль.

Водночас наразі у Путіна залишився лише один козир – ядерна бомба.

Таку думку російський політолог Дмитро Орєшкін висловив YouTube-каналу "Популярна політика".

"Перегин графіку, можливо, вже перша похідна змінила знак з плюса на мінус, у будь-якому разі – для Путіна. Але як довго цей перегин триватиме і чим закінчиться – ну, більш-менш зрозуміло, чим закінчиться. Для мене Путін був і залишається політичним лузером. Тепер, оскільки він взяв на себе керування моєю країною, моя країна стає політичним лузером. Але питання в тому – наскільки швидко, наскільки болісно, як криваво це все завершиться. Я цього передбачити не можу", – сказав політолог.

"Що мені здається зрозумілим – це те, що в Путіна в колоді не залишилося козирів, окрім одного, і той краплений. Називається "ядерна бомба". От зараз ми вже серйозно змушені обговорювати питання – дістане він її з кишені чи не дістане. І вся політика Путіна зараз на цьому ґрунтується. Тому що інших засобів досягнення перемоги, крім тактичної ядерної зброї, у нього просто немає. У нього не вистачає ні вміння, ні навичок живої сили, ні техніки для того, щоб забезпечити безпеку того ж Криму", – зауважив Орєшкін.

Водночас він відзначив зміни у свідомості росіян – навіть тих, які дивляться пропагандистські телеканали.

"Головне – щось починає змінюватися у свідомості Володимира Путіна з боку співвітчизників. Вони починають говорити, що Путін же слабак. Для них це велике відкриття. Так, Путін – політичний лузер. Якби він не був політичним лузером, він би не поліз до України зі спробою її завоювати. Тепер ця тема стає дедалі доступнішою дедалі більшій кількості телеглядачів, навіть які дивляться, умовно кажучи, Соловйова", – зауважив експерт.

На його думку, Крим ще не скоро повернеться під контроль України.

"Але цей процес довгий і казати, що Україна перемогла, ще рано. Тому ніхто зараз Крим ще не поверне. Крим повернеться до складу України, коли відбудеться якась катастрофа у внутрішній політиці Росії, коли путінська вертикаль обвалиться і з’ясується, що жодної іншої структури, що об’єднує ці території, цих людей, ці еліти, просто немає", – прогнозує Орєшкін.

"Я не думаю, що цей перегин буде швидким. Ні, він буде довгим, болісним, кривавим і триватиме декілька місяців. Але зараз дедалі більшій кількості людей здається, що в Путіна нічого немає, крім атомної бомби. Сподіватися на те, що є якийсь хитрий план, який от-от реалізують, і стяг перемоги здійметься над поваленим Києвом, – жодних підстав", – додав політолог.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що росіян почали поступово готувати до поразки в Україні та повернення окупованого Криму.

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