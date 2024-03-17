Росіяни поширюють фейк про те, що ЗСУ нібито обстріляли Запорізьку АЕС: навіщо це їм потрібно

Фейки потрібні Росії для того, щоб потім перекласти відповідальність з себе на Київ.

Ворог поширює дезінформацію про те, що ЗСУ нібито обстріляли об'єкт критичної інфраструктури Запорізької АЕС.

Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у повідомленні у соціальних мережах.

Йдеться про те, що начебто українські військові атакували ЗАЕС з використанням вибухового пристрою, який скинули за п'ять метрів від паливосховища. Цю новину тиражують проросійські канали у Telegram.

Як повідомляє центр, хвиля вкидів про те, що ЗСУ нібито намагаються спровокувати аварію на ЗАЕС, була запущена у відповідь на нещодавню резолюцію МАГАТЕ, відповідно до якої Росія має терміново повернути станцію під контроль України.

"Меседж про те, що дії України можуть спровокувати аварію на ЗАЕС, Росія просуває з того часу, як її війська захопили станцію. Саме вони неодноразово створювали на ній аварійні ситуації. Експлуатувати і обслуговувати її з дотриманням всіх норм безпеки росіяни не здатні з об’єктивних технічних причин", - йдеться у повідомленні.

"Відмовляючись передати станцію під контроль України, яка зможе забезпечити належний рівень безпеки, окупанти створюють загрозу атомної аварії – і для України, і для всього світу. Фейки про те, що Україна нібито прагне спровокувати аварію, потрібні Росії для того, щоб потім перекласти відповідальність з себе на Київ", - резюмували аналітики.

Нагадаємо, на ЗАЕС виникла нова загроза. Вона пов'язана з тим, що термін придатності ядерного палива, яке використовується в реакторах станції скоро сплине. Проблема ускладнюється тим, що його нікому замінити у разі необхідності.