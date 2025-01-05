“Росіяни якусь хрєнь несли”: Зеленський розповів, як домовлявся з Путіним про припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після домовленостей про припинення вогню на переговорах у нормандському форматі росіяни не дотрималися обіцянки, а в в Кремлі почали “нести якусь хрєнь”.

Про це він розповів в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

Зеленський зазначив, що під час переговорів з Путіним у грудні 2019 року в Нормандії за посередництва канцлерки ФРН Ангели Меркель та французького президента Еммануеля Макрона він зауважив, що господар Кремля зацікавлений насамперед у продовженні контракту на транзит газ, а відведення військ, обмін полоненими і припинення вогню — речі для нього другорядні.

“Контракт був підписаний газовий, бо це йому [Путіну] було потрібно. І в цьому він всі деталі знав. Щодо обміну ми зробили перші кроки і обміняли людей. Щодо припинення вогню — ні. Вони почали нас вбивати десь через місяць. Я йому подзвонив і сказав, що ми ж домовились. У нас же є [домовленості], це ж не папірець в туалеті, це серйозна історія”, - розповідав український президент.

За його словами, він кілька разів телефонував до Путіна і вимагав пояснень, але той дивувався і обіцяв розібратися. Тим часом росіяни і сепаратисти на окупованих територіях Донбасу “продовжували стріляти і вбивати наших людей”.

“Так, фронт стояв на місці, але вони вбивали наших людей. Я йому дзвонив до тих пір, поки десь через кілька місяців росіяни перестали брати трубку від нас. Більше з’єднання у нас не було. Я хотів наступної зустрічі, як у нас було, в нормандському форматі, рускі відмовляли. Ми пробували це робити через різні країни Європи і не тільки Європи - рускі відмовляли, передавали, якусь хрєнь несли. Вони не хотіли”, - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Путін шукатиме будь-які зачіпки та висуватиме нереальні умови, щоб унеможливити початок переговорів з Україною.

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