Росіяни заходять до України з Криму, сходу та Білорусі: Bloomberg опублікував дані розвідки США

Росіяни заходять до України з Криму, сходу та Білорусі: Bloomberg опублікував дані розвідки США

Москва також призвала десятки тисяч резервістів у безпрецедентних для пострадянських часів масштабах.

Сполучені Штати поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, зокрема картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні власні джерела.

Вторгнення

У зведенні йдеться, що Путін може зважити на вторгнення до України на початку наступного року, оскільки його війська знову збираються біля кордону.

За інформацією американської розвідки, російські війська нападуть на Україну з Криму, російського кордону та через Білорусь. Для цього Кремль використає 100 батальйонних тактичних груп, це близько 100 тис. солдатів. Армія РФ проводить наступ в мороз не на відкритій місцевості.

Джерела видання розповіли, що Москва також призвала десятки тисяч резервістів у безпрецедентних для пострадянських часів масштабах. Вони пояснили, що роль резервістів полягатиме в гарантуванні безпеки захопленої території. Росія публічно не оголошувала жодного великого призову резервістів.

Дестабілізація

У США також поділилися з ЄС інформацією про експоненційне зростання дезінформації, спрямованої на Київ, і що Москва завербувала агентів, щоб посіяти дестабілізацію в Україні.

Рубль впав приблизно на 1% відносно долара в понеділок до найнижчого рівня з серпня через побоювання, що напруженість може спровокувати нові санкції.

Плани Путіна

Штати та Захід в цілому не впенвнені, що Путін на 100% вирішив захопити Україну. Цього місяця держсекретар Ентоні Блінкен сказав: "Я не можу говорити про наміри Росії. Ми не знаємо, які вони".

Джерела Bloomberg визнають, ймовірно, сам Путін остаточно ще не вирішив, що робити.

У виданні пояснюють читачам, що президент РФ бачить Україну частиною Росії і не терпить її зв’язку із Заходом, особливо її військову взаємодію з НАТО. Він критикував США та інших за розширення військової інфраструктури в Україні, посилення військово-морських місій у Чорному морі та польотів військових літаків вздовж кордонів Росії.

У той же час російська влада розуміє, що будь-яка спроба військової окупації великої території України зіткнеться з широким спротивом громадськості на місцях і спричинить серйозні санкції Заходу, які можуть завдати шкоди російській економіці.

Очільник оборонного розвідувального агентства США сказав Military Times, що він вважає, що Росія може готуватися до атаки до кінця січня або початку лютого, що включає авіаудари, десантні напади та вторгнення через Білорусь.

Джерела видання стверджують, що США впевнені в надійності цієї інформації, якою вони поділилися з союзниками.

Нагадаємо, що Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.

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