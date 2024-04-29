Росіяни заохочують білоруську молодь до розробки та виробництва безпілотників

До Мінська приїхала представницька делегація від Казанського технічного дослідницького університету.

У білоруському державному технічному університеті розпочався Міжнародний молодіжний форум з розробки БПЛА, який курують росіяни.

Про це інформує Центр національного спротиву у повідомленні.

Так, на форумі були помічені представники терористичної організації ПВК «Вагнер». Задачею форуму є “максимально залучити молодих білорусів до розробки й виробництва БПЛА для ЗС РФ”.

Кураторами форуму є держсекретар “союзної держави” Дмітрій Мезенцев й посол РФ Боріс Гризлов.

Також до Мінська приїхала представницька делегація від Казанського технічного дослідницького університету, яка займається розробленням бойових БПЛА у РФ.

Також читайте Портников пояснив, чому голова білоруського КДБ погрожує Україні

Саме до університету у Казані очікують постачання наукових кадрів для роботи на російський ОПК.

Центр національного спротиву зауважує, що кожен, хто допомагає ворогу чинити агресію проти нашої держави, буде покараний.

Тим часом, у Службі безпеки України закликали сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, що грають на руку Росії.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.