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Росіяни заохочують білоруську молодь до розробки та виробництва безпілотників

Росіяни заохочують білоруську молодь до розробки та виробництва безпілотників

Кожен, хто допомагає ворогу чинити агресію проти нашої держави, буде покараний

До Мінська приїхала представницька делегація від Казанського технічного дослідницького університету.

У білоруському державному технічному університеті розпочався Міжнародний молодіжний форум з розробки БПЛА, який курують росіяни.

Про це інформує Центр національного спротиву у повідомленні. 

Так, на форумі були помічені представники терористичної організації ПВК «Вагнер». Задачею форуму є “максимально залучити молодих білорусів до розробки й виробництва БПЛА для ЗС РФ”. 

Кураторами форуму є держсекретар “союзної держави” Дмітрій Мезенцев й посол РФ Боріс Гризлов. 

Також до Мінська приїхала представницька делегація від Казанського технічного дослідницького університету, яка займається  розробленням бойових БПЛА у РФ.

Саме до університету у Казані очікують  постачання наукових кадрів для роботи на російський ОПК.

Центр національного спротиву зауважує, що кожен, хто допомагає ворогу чинити агресію проти нашої держави, буде покараний.

Тим часом, у Службі безпеки України закликали сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, що грають на руку Росії.

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