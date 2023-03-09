"Росіяни": у Грузії мітингувальники скандують на адресу спецназу та роблять огорожі зі сміттєвих баків та лавок

Ситуація біля парламенту Грузії, як і раніше, залишається напруженою.

Кілька хвилин тому спецназ, що розмістився на проспекті Руставелі, вкотре застосував проти учасників мітингу капсули зі сльозогінним газом.

Про це пише "ІнтерпресНьюс".

Мітингувальники скандують на адресу спецназу: «Російські».

Після чого була зустрічна протестна реакція з боку мітингувальників. Зокрема, учасники акції періодично кидають у спецназівців т.зв. коктейлі Молотова.

Хаотична ситуація на проспекті Руставелі зберігається досі. Учасники мітингу намагаються влаштувати барикади, для чого використовують сміттєві баки та довгі громадські лавки.

Протести у Грузії: подробиці

Нагадаємо, що в Грузії люди вийшли на масові протести 7 березня 2023 року після ухвалення парламентом законопроєкту про "агентів іноземного впливу". Документ оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу", фактично копіюючи ідентичний російський закон. Першого дня протестів між демонстрантами та силовиками спалахнули сутички. Силовики застосували водомети та газ, а мітингувальники – коктейлі Молотова. По обидва боки повідомлялося про постраждалих.

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