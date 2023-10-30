Росією керуватимуть до 12 осіб: що відбуватиметься після смерті Путіна та хто стане "біля керма"

Після смерті президента-диктатора Росії Володимира Путіна країною керуватимуть 10-12 осіб. "Основна скрипка" буде у Патрушева, Бортнікова і Корольова (перший заступник Бортнікова - ред.) у Чемезова. Саме ця група керуватиме Російською Федерацією.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів професор Валерій Соловей.

"Патрушев (секретар РНБО РФ - ред.) наполягає та пропонує дуже завзято кандидатуру свого сина Дмитра Миколайовича Патрушева, міністра сільського господарства. Відразу скажу, що ні Мішустін (голова уряду РФ - ред.), ні Собянін (мер Москви - ред.) кандидатами не є – жодне елітне угрупування їх не розглядає. Шойгу (міністр оборони РФ - ред.) мріє – привіз із Туви до свого маєтку підмосковних тувинських шаманів, щоб у ніч смерті Путіна вони здійснили обряд на наділення Шойгу верховною владою", - пояснив він.

Також читайте Кому вигідні чутки про смерть Путіна і чи є докази цього: пояснення Фейгіна

Як розповів Соловей, після смерті диктатора Володимира Путіна у політиці Росії спочатку нічого не зміниться, більше того – може відбутися ескалація. Адже Микола Патрушев налаштований жорстко. Він готовий піти на мир з Україною, але лише із сильною угодною позицією.

"Позиція полягає в тому, що Росія взагалі не повертає нічого і змушує Україну до миру. З цією метою передбачається захопити Авдіївку, це серйозна операція. Попри ті колосальні втрати, які зазнають російські Збройні сили, у Генштабі впевнені, що Авдіївку вдасться захопити. Нині у російському Генштабі стриманий оптимізм", - каже професор.

Також читайте Японські дослідники виявили щонайменше двох двійників Путіна

Валерій Соловей наголосив, що хоч ситуація вкрай заплутана, але воєнні дії ця група зупиняти не збирається.

"Вона готова вийти на мирний трек, не збирається тероризувати далі Україну, але хотіла б вийти на мирний трек на своїх умовах. Цю угоду треба посилювати. Інша справа, що коли почнеться політична криза, а вона неминуче почнеться, буде серйозною і масштабною, гадаю, буде вже не до України. Відповідно, вся стратегічна диспозиція може кардинально змінитись, Москві буде вже не до того, що відбувається на Запорізькому, Херсонському напрямку та Донбасі", - пояснив він.

Чутки про смерть Путіна

Ввечері 26 жовтня мережу облетіла новина, що диктатор Росії Володимир Путін помер, а в країні нібито починається переворот. Анонімні джерела писали, що інформація про смерть диктатора – під сімома замками, а лікарів нпвіть зачинили в кімнаті з трупом Путіна, а всі вказівки віддає секретар Ради безпеки Російської Федерації Патрушев.

Проте розвідка України цю інформацію не підтвердила. Там пояснили, що чутки про смерть Путіна розповсюджують анонімні телеграм-канали, які підконтрольні РФ. Робитися це може для того, аби подивитися на реакцію, зокрема, громадян Росії.

Читайте також: