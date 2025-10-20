ТСН у соціальних мережах

Політика
212
1 хв

Росії буде непереливки 2026 року: Зеленський ошелешив прогнозом про економіку

Володимир Зеленський озвучив новий, значно гірший, прогноз щодо фінансового стану Росії.

Ірина Лаб'як
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

У Росії 2026 року буде значний бюджетний дефіцит розміром майже 100 млрд дол. Проблем у Москви «справді побільшало».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами 19 жовтня.

«Уже зараз ми вважаємо, що наступного року Росія матиме значний дефіцит — майже 100 мільярдів доларів. Ми бачили документи — місяць тому ця цифра становила 71 мільярд, але ми бачимо, що проблем в них дійсно побільшало«, — заявив Зеленський

Він також додав — для України стане допомогою, якщо Індія справді почне купувати менше енергоносіїв у Росії.

Нагадаємо, 17 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Індія припинить купувати російську нафту, вже зменшивши обсяги її закупівлі до 38%. Водночас він також сказав, що Угорщина перебуває у складній ситуації і не може відмовитися від нафти з РФ, оскільки має лише один нафтогін та не має виходу до моря, що ускладнює пошук альтернативних джерел.

До слова, вперше від початку повномасштабного вторгнення Росія зменшує військові витрати: 2026 року на оборону планують виділити близько 156 млрд дол. (проти 163 млрд 2025-го). За даними The New York Times, це пов’язано зі скороченням доходів від нафти й газу через санкції та зниження цін. Для компенсації дефіциту РФ підвищує податки, що вдарить по споживчому попиту.

