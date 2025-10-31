Росії буде непереливки через санкції США: Зеленський озвучив підрахунки

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після запроваджених з боку США санкцій проти російських нафтових гігантів «Роснефть» та «Луйкойл», Москва 2026 року втратить 50 млрд дол. Глава держави наголосив на важливості зменшення імпорту російських ресурсів ключовими країнами.

Про це президент сказав на брифінгу за результатами наради щодо санкцій проти російських нафтових компаній.

Наслідки санкцій США для Росії

Зеленський розповів про наслідки для Росії від запроваджених Сполученими Штатами нафтових санкцій.

«Після цих санкцій Росія, за нашими даними, втратить 50 мільярдів доларів США в наступному році. Значить, і розраховувано, що ці ключові країни, які збільшили експорт, що ми зі США будемо працювати над тим, щоб максимально зменшити цей імпорт на ресурси з Російської Федерації», — сказав президент України.

Він наголосив на важливості зменшення імпорту російських ресурсів ключовими країнами, особливо виділивши Китай, який є найбільшим «помічником у цій війні» з імпортом на 120 млрд дол.

«Тому що ось приклад Китаю. Наприклад, Китай імпортував на 120 мільярдів. Виявляється, від того, що США впроваджують санкції, скорочення буде 50, а імпорт тільки Китаю — 120 мільярдів. Найбільший гравець, помічник в цій війні — це факт. Було 120 мільярдів — це серйозна сума. Зараз зрозумієте, наскільки це серйозна цифра», — розповів Зеленський.

Він закликав партнерів не робити винятків, як це намагається зробити Угорщина.

«Надіємося також, що партнери не будуть робити виключення після санкцій. Ми знаємо, що Угорщина працює над тим, щоб вони були виключені і продовжували імпортувати (нафту — ред.). Це важливий аспект, ми також будемо цим займатися», — сказав глава держави.

Дефіцит бюджету РФ 2026 року

Також президент України зазначив, що дефіцит російського бюджету може сягнути 100 млрд дол.

«Далі важливо також, щоб європейці, ми розуміємо, що вони прийняли ці рішення, після особливо цих чітких санкцій на „Лукойл“ і „Роснефть“, дуже важливо, щоб і різні інституції, компанії, активи, нафтові заводи на території Європейського Союзу не працювали. Далі ми розуміємо, що десь це може призвести до дефіциту бюджету Росії на наступний рік до 100 мільярдів. Тут у нас різна аналітика: у розвідки — більш скептично, Міністерство закордонних справ — більш позитивно. Це такий буде дефіцит», — розповів Зеленський.

Він також пояснив, чому важливо розуміти, яким буде дефіцит російського бюджету.

«Треба все порівнювати з тим, скільки вони будуть втрачати грошей на війну. Для нас, для українців, це важливо. За нашими даними, вони розраховують на бюджет наступного року — 210 мільярдів«, — повідомив президент.

До слова, президент РФ Володимир Путін назвав нові запроваджені 22 жовтня санкції США проти його країни «недружнім актом» і спробою тиску, яка не сприяє зміцненню російсько-американських відносин.

Своєю чергою Зеленський заявляв, що санкції США, запроваджені президентом Дональдом Трампом, є прямим сигналом Путіну: або сідати за стіл переговорів, або готуватися до отримання Україною далекобійної зброї. Зеленський пояснив, що Трамп таким чином показує Путіну, що «вікно відкрито», натякаючи на можливе передавання Києву ракет «Томагавк» у разі відмови від перемовин.