Росії буде непереливки: Клімкін пояснив стратегію Трампа щодо тиску на Путіна

Президент США Дональд Трамп не прагне, аби Росія зазнала фундаментальної поразки. Проте він активно створює економічні проблеми для Кремля, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна до поступок у домовленостях щодо економіки та бізнес-контрактах.

Тау думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє «24 Канал».

Стратегія Трампа щодо Путіна

За оцінками Клімкіна, Трамп намагається посилювати тиск на Кремль через санкційні механізми та погіршення фінансової ситуації Росії. Він зауважив, що американський лідер має намір вести діалог і певну співпрацю з Москвою, однак не на засадах рівноправності. Трамп застосовує додаткові інструменти впливу на РФ. Для України принципово важливо, аби такі дії не відбувалися без урахування її інтересів.

«Водночас Трамп без зайвої публічності намагається відсікати російський нафтовий експорт і створювати для нього проблеми своїми санкціями щодо Індії та Китаю. Ціна російської нафтової експортної суміші зараз зменшується. Тому це означає, що наступний рік буде для Росії складнішим. Крім того, це удари, яких ми завдаємо і по НПЗ, і по тій інфраструктурі, яка забезпечує експорт нафти», — розповів ексміністр.

За його словами, ключова мета полягає в тому, щоб позбавити російський режим фінансових ресурсів для ведення війни ще на рік або півтора, обмежити простір для маневру та змусити Путіна перейти до справжніх переговорів, а не висувати черговий набір цинічних ультиматумів.

Коли може зруйнуватися економіка Росії?

Ексочільник МЗС України наголосив, що передбачити, як довго зможе протриматися російська економіка, вкрай складно. Це залежить від вартості нафти, інших експортних товарів Росії та низки додаткових факторів. Водночас він звернув увагу на показовий аспект діяльності російського тіньового флоту, який використовується не лише для транспортування нафти.

«На цього встановлюють дрони, намагаються їх потім випускати далеко від узбережжя, а потім псувати життя багатьом європейським країнам. На мою думку, протидіяти цьому флоту — це не тільки відсікати Росію від грошей, а для Європи турбуватися про власну безпеку. Тому має бути нова, більш проактивна стратегія», — наголосив Клімкін.

Водночас Росія зберігає здатність шукати альтернативні шляхи обходу санкцій. Саме тому складно стверджувати, що вона повністю втратить можливість експортувати нафту та отримувати фінансові ресурси для продовження війни.

До слова, напередодні речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила про «впевнений рух вперед» у переговорах зі США щодо війни в Україні, попри повільний темп діалогу. Вона відзначила позитивну динаміку в комунікації з Вашингтоном, проте звинуватила країни Західної Європи у спробах «торпедувати» ці домовленості та заважати врегулюванню конфлікту.

На думку британського аналітика Скотта Лукаса, Путін не готовий до компромісів і прагне розколоти Україну, тому війна закінчиться не скоро. За словами експерта, єдиний спосіб зупинити агресію — це повне вичерпання економічних ресурсів Кремля для продовження війни. Диктатор припинить бойові дії лише тоді, коли більше не зможе фінансувати окупаційну армію.