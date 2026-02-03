ТСН у соціальних мережах

Політика
6
Росії дадуть відсіч: Сибіга розповів, чи зайдуть в Україну іноземні війська після підписання миру

Низка держав вже висловили готовність розмістити свої військові контингенти в Україні для гарантування безпеки, але є умова, щоб цей сценарій став можливим.

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга / © Facebook/Міністерство закордонних справ України

Розміщення іноземних військових в Україні розглядається як ключовий елемент стримування Росії після підписання мирних угод.

Механізм дії майбутніх безпекових гарантій та роль міжнародних партнерів у їх забезпеченні роз’яснив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю виданню LB.ua.

Хто готовий надіслати війська

За словами Сибіги, вже сформувалося коло партнерів, готових фізично гарантувати безпеку України.

«Є кілька держав, до речі, і з-поза Європейського Союзу… вони теж будуть готові, але, знову ж таки, з прив’язкою до перемир’я, до завершення бойових дій. Лише тоді можна очікувати розміщення контингенту», — наголосив міністр.

Він підкреслив, що наявність іноземних контингентів стане «додатковим мотиваційним фактором для інвесторів» і гарантією для бізнесу, що війна не повернеться.

Позиція США

Окремо міністр прокоментував роль Сполучених Штатів. Вашингтон дотримується чіткої позиції: американських солдатів на українській землі не буде.

«У „Boots on the ground“ [наземних операціях — ред.] США не братимуть участі… але братимуть у сенсі надання підтримки контингентам з країн ЄС», — уточнив Сибіга.

Тобто Америка забезпечуватиме логістику чи фінансування місій інших країн.

Що буде, якщо Росія знову нападе

На запитання, чи вступлять партнери у пряму війну, якщо після підписання миру Росія завдасть нового удару, Сибіга відповів ствердно. Він вірить, що механізм спрацює подібно до 5-ї статті НАТО.

«Мета цих гарантій — щоб ми розуміли роль кожного учасника… кожної держави у відсічі. Чим вона зможе допомогти Україні в час Х, якщо він настане», — зазначив дипломат.

Андрій Сибіга додав, що у двосторонніх угодах чітко прописується, яка зброя і в які терміни буде надана для негайної відповіді агресору.

Нагадаємо, дипломатичні зусилля України щодо завершення війни увійшли у найбільш інтенсивну фазу. За словами Сибіги, у переговорному процесі з’явилася нова динаміка, і це кульмінаційний момент у мирних ініціативах Києва від початку повномасштабного вторгнення.

6
