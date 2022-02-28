"Росії доведеться відповісти за свою поведінку в Гаазі": постпред України розповів про особливості Міжнародного суду ООН

"Росії доведеться відповісти за свою поведінку в Гаазі": постпред України розповів про особливості Міжнародного суду ООН

Україна домагається проведення екстреного слухання і постанови суду про те, що Росія повинна припинити свій незаконний напад на Україну

Україна подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН з проханням оголосити ухвалу про тимчасові заходи проти Росії.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу, який розглянув питання щодо проведення спеціальної сесії Генасамблеї щодо російської війни проти України, - пише Укрінформ.

"Україна домагається проведення екстреного слухання і постанови суду про те, що Росія повинна припинити свій незаконний напад на Україну. Росії доведеться відповісти за свою поведінку в Міжнародному суді в Гаазі", - сказав Кислиця.

Відповідно до процедури суд має встановити, що агресія Росії проти України ґрунтується на брехні та грубому порушенні міжнародного права й має бути зупинена.

У міру того як український народ продовжуватиме мужньо протистояти російській агресії, брехня Росії викриватиметься дедалі більше, як і зневага Москви до міжнародного права, додав Кислиця.

"Україна притягне Росію до відповідальності", - наголосив він.

Кислиця повідомив, що за даними міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, за три дні війни під час обстрілів було вбито 16 дітей. 26 лютого року померла 7-річна дівчинка, яка отримала важкі поранення під час обстрілу дитячого садка "Сонечко" в місті Охтирці. Того ж дня в результаті обстрілу Національної дитячої лікарні "Охматдит" у Києві загинула дитина і двоє отримали поранення, нагадав постпред.

Українські діти народжуються в бомбосховищах, додав він.

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Постпред повідомив, що довів ці жахливі факти до відома ЮНІСЕФ та просив негайно відреагувати на ситуацію, дати належну кваліфікацію діям Російської Федерації і вжити всіх можливих заходів для припинення подальших смертей і насильства щодо дітей в Україні через російську агресію.

Кислиця також зазначив, що російський план бліцкригу провалився, і «криваве і божевільне російське керівництво віддає наказ про масований обстріл житлових районів, об'єктів критичної інфраструктури та сховищ небезпечних матеріалів як помсту за стійкість і опір України».

За словами постпреда, велику тривогу викликає відкритий ядерний шантаж президента Росії. Світ має поставитися до цієї загрози дуже серйозно, зауважив він.

Україна засуджує Білорусь, яка бере активну участь у збройній агресії проти України. З початку російської агресії ця країна забезпечила на своїй території наступ Росії. Аеропорт Житомира був уражений ракетами «Іскандер», запущеними з території Білорусі, розповів Кислиця членам Радбезу.