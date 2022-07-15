Росія може спробувати анексувати території в Грузії, Литві, Латвії та Естонії – генерал США у відставці

Оскільки Росія загрожує безпеці НАТО, то деякі країни-члени Альянсу можуть стати наступними ціллями агресії РФ. Так, ймовірно, вона спробує анексувати території в Латвії, Литві та Естонії.

Анексія територій також загрожує і Грузії, яка не є членом НАТО.

Про це американський бригадний генерал у відставці, ветеран Іраку і Афганістану Марк Арнольд розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

На його думку, що агресія Росії щодо цих держав стартує повільно та в неконвенційній манері. Тобто – з кібератак, політичного втручання за допомогою інформаційних операцій та спроб розпалити громадянські війни в західних країнах.

"А за цим, ймовірно, послідує спроба Росії анексувати території в Грузії, Литві, Латвії та Естонії. НАТО може уникнути цього, продовжуючи ізолювати Росію, підтримуючи демократичні системи НАТО, і зміцнюючи свої конвенційні військові засоби стримування", – зауважив Арнольд.

Нагадаємо, голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс висловив думку, що війна в Україні може вийти за її межі, тож саме тому його країна допомагає протистояти Росії.

Байден поїхав шукати радянську зброю для України та домовлятися про нові санкції проти Росії

Читайте також: