Росія може спробувати анексувати території в Грузії, Литві, Латвії та Естонії – генерал США у відставці

Оскільки Росія загрожує безпеці НАТО, то деякі країни-члени Альянсу можуть стати наступними ціллями агресії РФ. Так, ймовірно, вона спробує анексувати території в Латвії, Литві та Естонії.
Анексія територій також загрожує і Грузії, яка не є членом НАТО.
Про це американський бригадний генерал у відставці, ветеран Іраку і Афганістану Марк Арнольд розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".
На його думку, що агресія Росії щодо цих держав стартує повільно та в неконвенційній манері. Тобто – з кібератак, політичного втручання за допомогою інформаційних операцій та спроб розпалити громадянські війни в західних країнах.
"А за цим, ймовірно, послідує спроба Росії анексувати території в Грузії, Литві, Латвії та Естонії. НАТО може уникнути цього, продовжуючи ізолювати Росію, підтримуючи демократичні системи НАТО, і зміцнюючи свої конвенційні військові засоби стримування", – зауважив Арнольд.
Нагадаємо, голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс висловив думку, що війна в Україні може вийти за її межі, тож саме тому його країна допомагає протистояти Росії.
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