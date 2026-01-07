Росії можуть "відкрутити носа": Зеленський прокоментував впертість Кремля у переговорах

Президент України Володимир Зеленський на переговорах у США / © Associated Press

Впертість військово-політичного керівництва Росії, яке проявляє непоступливість і «крутить носом» у переговорах із США щодо мирного врегулювання війни в Україні, може мати негативні наслідки для Кремля.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в розмові із журналістами.

«Поки що Росія крутить носом, але партнери в нас достатньо сильні, деякі з них особливо, і можуть носа відкрутити, якщо захочуть», — сказав він, коментуючи позицію російської сторони.

За словами Зеленського, представники адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть переговори з росіянами та «проговорюють різні варіанти» мирного врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський зазначив, що українська сторона системно готується до переговорів і робить усе для просування мирного процесу, незважаючи на інформаційний тиск з боку РФ.

Окремо український лідер відзначив спробу Кремля зірвати мирні переговори шляхом поширення фейку про нібито атаку дронів на резиденції презтидента РФ у Валдаї.

Як повідомлялося раніше, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія перегляне свою переговорну позицію після нібито атаки України на державну резиденцію президента Путіна в Новгородській області.

Водночас за результатами діалогу з українським колегою Трамп заявив про суттєве наближення до закінчення війни, оцінивши фіналізацію домовленостей у 95%. Американський лідер підтвердив, що провів комплексні консультації з ключовими союзниками у Європі та мав розмову з Путіним.