«Росії потрібен не Донбас, а знищення України»: Буданов про те, чому вибори під час війни є пасткою

«Повторимо 1918 рік»: Буданов про загрозу виборів під час війни

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Будь-які спроби розхитати політичну ситуацію під час відкритої війни з Росією можуть призвести до втрати української державності.

Про це заявив голова Офісу президента України Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв’ю Наталії Мосейчук для проєкту «Мосейчук+», коментуючи питання про ймовірне проведення виборів.

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На думку Буданова, проведення виборів під час війни є проблемою.

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«Починаючи від суто юридичної сторони, але згодом можна, що доведено в нашій країні, знайти вихід. Завершуючи абсолютно практичними питаннями», — сказав він.

Буданов нагадав про негативні події, які відбулися в Україні в 1918 році, коли молода Українська держава втратила свою, щойно здобуту незалежність.

«І що тоді сталося? З’явилося кілька одночасних лідерів, кожен з яких претендував на те що він єдиний, правильний, має єдине знання, що робити, єдиний здатний привести зміни і зробити щось гарне для України і суспільства», — зауважив голова ОП.

Він наголосив, що такі дії розірвали Україну і вона була поглинута Росією.

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«Це просто історичний факт. І далі вже з’явилися всі ці наші діячі, які діяли в екзилі, які думали, як там не втратити до кінця українську свідомість. Але ж є факт — державність була втрачена. Держава була втрачена. Саме через такі події», — сказав Буданов.

Він закликав українців винести уроки з цих історичних подій і серйозно над ними замислитися.

«Все те саме (зараз — Ред.). Суспільство вимагає таких, я б сказав, не еволюційних, а революційних змін під час відкритої війни. Останній раз ми спробували це зробити саме тоді (в 1918 році — Ред.). Чим це все закінчилося — хай почитають», — наголосив керівник ОП.

Буданов нагадав, що Україна має відкритого ворога, який поставив собі за мету знищення державності. Він переконаний, що Росії не потрібен Донбас.

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«Повторюю, ні про якій Донбас мови не йде. Просто, скажімо так, пункт із плану. Найближче завдання. Мова йде про знищення державності з боку Російської Федерації. Це найголовніше, що нам треба пам’ятати. Якщо в таких умовах ми почнемо розривати державу зсередину, а я б навіть сказав би, продовжимо спробу розривати державу середину, ми чітко повторимо події 1918 року. Один в один. І так потім з’явиться лідер, який буде любити Україну в західному світі», — підсумував Кирило Буданов.

Нагадаємо, 18 серпня у своєму відеозверненні колишній міністр оборони Михайло Федоров закликав знайти безпечні та законні механізми для проведення виборів в Україні навіть в умовах війни.

Натомість в Офісі президента вважають, що вибори під час війни можуть стати інструментом для внутрішньої дестабілізації України та втручання Росії.

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