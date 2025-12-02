Росії потрібна жертва: Портников назвав головну небезпеку переговорів

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Головна небезпека переговорного процесу - дезорієнтація суспільства. Що важливо - не лише українського.

Таку думку висловив публіцист Віталій Портников у Facebook.

“Реальність, між тим, не в цих перемовинах, а в тій констатації, з якою виступив один з найбільш наближених кремлівських політичних експертів Федір Лук’янов. Його рекомендація зводиться до того, що продовження бойових дій Росією є найбільш переконливим аргументом у поточній геополітичній ситуації. І, як не дивно, для Кремля це реалістичний підхід”, - наголошує експерт.

Реклама

Портников зауважує: якщо Росія перестане воювати, на неї припинять звертати увагу. Так, пояснив він, було в 1990-х, коли відбувалися розширення НАТО, а “Росія програла цивілізаційне змагання”. Москва відвернула від Європи, стала протекторатом Китаю. За словами Портникова, РФ важлива світу тільки тоді, “коли вона виступає в ролі агресора”.

“На наше нещастя, у Кремлі це прекрасно розуміють. Тому воювати не перестануть до того моменту, поки в Росії є для цього економічні і демографічні можливості. Тому на питання - скільки ж це буде тривати, відповідь є простою і ясною: стільки, скільки у Росії ці можливості будуть”, - переконаний він.

Публіцист зауважує,що Росії потрібна жертва, щоб її помічали. Україна, пояснює він, “дуже вигідна жертва, бо з її захопленням створюється ймовірність відновлення імперії”.

“Недоречним є в цьому зв’язку і порівняння з двома світовими війнами, які тривали певний час і завершувалися миром. Насамперед тому, що насправді весь період 1914-1945-го років був воєнним періодом, просто із двома величезними спалахами. Це вже не чотири роки, а 30. Ми з вами зараз саме у такому воєнному періоді в історії Європи і світу. Мені залишається тільки обережно сподіватися, що більше 30 років він не триватиме”, - підсумував Віталій Портников.

Реклама

Нагадаємо, раніше Портников заявляв про те, що Володимир Путін розглядає війну не лише як боротьбу за території, а як інструмент «остаточного вирішення українського питання». Також, вважає публіцист, Україна потрібна диктатору РФ як «величезна військова база», щоб розмістити ракети ближче до Європи.

Натомість президенту США Дональду Трампу невигідно, щоб Україна зникла з геополітичної карти світу, каже Портников. Адже це стане ударом по іміджу Штатів.