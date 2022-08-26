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Росія тепер має закупити 2 мільйони мішків для трупів: у Міноборони відреагували на збільшення армії РФ

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Росія тепер має закупити 2 мільйони мішків для трупів: у Міноборони відреагували на збільшення армії РФ

Фото: Associated Press

Росія планує збільшити чисельність особового складу збройних сил до 2 млн осіб.

Про це йдеться у відповідному указі президента Російської Федерації Володимира Путіна. 

"Вони ще навіть не починали. Росія планує збільшити чисельність особового складу збройних сил до 2 млн осіб. Для виконання указу свого президента Міноборони Росії тепер має закупити 2 мільйони мішків для трупів", - так іронічно в українському Міноборони відреагували на указ російського лідера. 

Про це йдеться в сервісі мікроблогів Twitter українського оборонного відомства. 

Нагадаємо, що окупантам після вторгнення наказали готувати мішки для власних трупів.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
9336
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