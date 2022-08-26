Росія тепер має закупити 2 мільйони мішків для трупів: у Міноборони відреагували на збільшення армії РФ

Про це йдеться у відповідному указі президента Російської Федерації Володимира Путіна.

They haven't even started yet...

russia plans to increase the number of armed forces’ personnel to 2 million+.

In order to implement the decree of their president, russia’s ministry of defense now has to procure 2 million body bags. pic.twitter.com/QTVDA09FVD — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 25, 2022

"Вони ще навіть не починали. Росія планує збільшити чисельність особового складу збройних сил до 2 млн осіб. Для виконання указу свого президента Міноборони Росії тепер має закупити 2 мільйони мішків для трупів", - так іронічно в українському Міноборони відреагували на указ російського лідера.

Про це йдеться в сервісі мікроблогів Twitter українського оборонного відомства.

Нагадаємо, що окупантам після вторгнення наказали готувати мішки для власних трупів.

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