Росія тепер має закупити 2 мільйони мішків для трупів: у Міноборони відреагували на збільшення армії РФ

Росія планує збільшити чисельність особового складу збройних сил до 2 млн осіб.
Про це йдеться у відповідному указі президента Російської Федерації Володимира Путіна.
They haven't even started yet...— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 25, 2022
russia plans to increase the number of armed forces’ personnel to 2 million+.
In order to implement the decree of their president, russia’s ministry of defense now has to procure 2 million body bags. pic.twitter.com/QTVDA09FVD
"Вони ще навіть не починали. Росія планує збільшити чисельність особового складу збройних сил до 2 млн осіб. Для виконання указу свого президента Міноборони Росії тепер має закупити 2 мільйони мішків для трупів", - так іронічно в українському Міноборони відреагували на указ російського лідера.
Про це йдеться в сервісі мікроблогів Twitter українського оборонного відомства.
Нагадаємо, що окупантам після вторгнення наказали готувати мішки для власних трупів.
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