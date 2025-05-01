Сенатор-республіканець Ліндсі Грем / © Associated Press

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У США 72 сенатори підтримують законопроєкт, який передбачає «руйнівні» нові санкції проти Росії та запровадження тарифів проти країн, які купують її нафту, газ та інші ключові товари. Ці обмеження можуть бути запроваджені, якщо президент РФ Володимир Путін не розпочне серйозних переговорів про завершення війни в Україні.

Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє Bloomberg.

Згідно з проєктом закону, санкції передбачають запровадження 500% тарифу на імпорт з країн, що купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Інші заходи заборонятимуть громадянам США купувати російський державний борг.

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«Мета — допомогти президентові (США — ред.)», — заявив Грем.

«Він (Трамп) говорив про своє розчарування. Я хочу, щоб війна завершилася шляхом переговорів — гідно й справедливо. Я вважаю, що Трамп — найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції демонструють позицію Сенату: ми вбачаємо головного винуватця у Росії», — висловився сенатор.

Грем наголосив, що Путін «зробить величезну помилку, якщо намагатиметься перехитрити Трампа, тому цей законопроєкт — це інструмент у скриньці Трампа».

«Коли президент Трамп вирішить, що настав глухий кут, тоді й очікуйте дій», — зауважив сенатор.

Він запевнив, що має достатньо підтримки також у Палаті представників, аби винести законопроєкт про санкції та мита на голосування там.

За словами Грема, Путін зрештою буде змушений обирати між переговорами з Трампом про завершення війни та повним «знищенням» російської економіки.

Нагадаємо, після атак Росії по Україні Трамп припустив, що Путін, можливо, не хоче зупиняти війну і просто обманює президента США. Очільник Білого дому допустив можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії. А напередодні уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що американські партнери готують нові санкції проти РФ: збирають інформацію щодо механізмів протидії діяльності «тіньового флоту» та ОПК.