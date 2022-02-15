Російська агресія, підтримка Києву та санкції проти РФ: головні заяви очільників МЗС України та Італії

Російська агресія, підтримка Києву та санкції проти РФ: головні заяви очільників МЗС України та Італії

Голова італійського МЗС вдруге за рік відвідав Україну.

У вівторок, 15 лютого, з робочим візитом перебував очільник італійського міністерства закордонних справ Луїджі ді Майо. Після цього він планує відвідати Росію. У Києві італійський дипломат зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою.

ТСН.ua зібрав тези, які звучали під час спільного брифінгу Луїджі ді Майо та Дмитра Кулеби.

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Загроза вторгнення Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба Італія наголосив, що на тлі чуток про можливе завтрашнє вторгнення Росії приїзд італійського колеги "це особливо вважливий сигнал" для України. Він запевнив, що Луїджі ді Майо розуміє, що загострення навколо України є загрозою всій Європі.

Свою чергою італійський міністр закордонних справ підкреслив, що єдиний шлях до миру є лише через дипломатію. "Єдиний шлях, який я бачу — це досягнення миру через дипломатію, - сказав він.

За підсумками перегорів Кулеба вважає, що під час завтрашнього візиту до РФ Луїджі ді Майо доведе до російських високопосадовців позицію щодо неприпустимості продовження військового конфлікту.

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Підтримка Україні

Очільник італійського МЗС Луїджі Ді Майо наголосив, що Італія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України і що для них це є важливим питанням. "Ми звертаємо на це навіть у внутрішній політиці Італії", - зауважив він.

Тим часом український дипломат Дмитро Кулеба за результатами розмови з Луїджі ді Майо стверджує, що Італія готова підтримати санкції Європейського союзу проти Росії.

Посольство Італії в Києві

Не зважаючи на те, що дипломатичні відомства деяких країн через загострення ситуцації навколо України покидають столицю, посольство Італії в Києві залишається працювати в штатному режимі.

"Я повідомив колегу (Дмитра Кулебу - ред.), що наше посольство залишається відкритим і повність оперативно працює", - зауважив італійський дипломат.

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Вступ України до НАТО

Українська та італійська сторони зійшлися у спільній ідеї що, ніхто, крім України та членів НАТО, немає права визначати долю вступу. "Ми зійшлися у думці про те, що ніхто, крім України та членів Альянсу немає права голосу у дискусії про майбутнє члентство України в НАТО", - сказав Кулеба.

Про що Луїджі ді Майо говоритиме з Лавровим

Під час перемовин з російським колегою Сергієм Лавровим італійський дипломат обговорить ситуацію навколо України та війська РФ біля наших кордонів. Він повідомить йому, що єдиним шляхом до розв'язання напуженої ситуації є дипломатичний шлях.

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"Я сьогодні після переговорів, які я провів, і розмов, я розумію, що для дипломатії залишається багато місця. Що вона має вагомий вплив у розв'язані конфліктів. Тому на наступній моїй зустрічі, яка відбудеться з міністром закордонних справ РФ, я також буду обговорювати це питання", - сказав він.

Варто зазначити, цього тижня до України мають приїхати ще дипломати з Великої Британії і країн Балтії. Всі вони обговорюватимуть з керівництвом країни можливий наступ Росії.

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