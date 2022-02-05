Російська агресія: Столтенберг розмовляв з Макроном і фон дер Ляйєн

Переговори стосувалися російських військ на українському кордоні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном та главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Про це генсек написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, він проінформував керівницю Єврокомісії про продовження нарощування російських сил поблизу України, а також про дії з боку Росії, які дестабілізують.

"Важливо підтримувати тісну координацію між НАТО та ЄС на наступних кроках, включаючи санкції (щодо Росії - Ред.)", - наголосив він.

Розмовляючи з Макроном, Столтенберг потякував йому за особисту прихильність підходу Альянсу щодо Росії. Зокрема, йдеться ро стримування, оборону та діалог. "Єдність НАТО є ключовою в цей момент", - зазначив генеральний секретар.

Як повідомлялося, у Міністерстві оборони США повідомили про привід, який Москва може використати для вторгнення до України. Зокрема, йдеться про оприлюднене пропагандистське відео з тілами загиблих. У Пентагоні кажуть, що Росія може оприлюднити сфабрикований відеозапис з нібито нападом або на своїй території, або на російськомовне населення на Сході України.

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