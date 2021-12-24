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Російська агресія та вступ до НАТО: Зеленський провів відеозустріч із конгресменами та сенаторами США

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Російська агресія та вступ до НАТО: Зеленський провів відеозустріч із конгресменами та сенаторами США

Офіс Президента України

Володимир Зеленський також розповів американцям про небезпеку "Північного потоку-2". 

Президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч із понад 20 сенаторами та конгресменами із Республіканської та Демократичної партій США. Під час розмови вони обговорили російську агресію та важливість вступу України до НАТО. 

Про це повідомили в Офісі президента. 

Український президент та американські законодавці обговорили ситуацію із нарощенням військ країни-агресорки на українському кордоні та наголосили, що відведення російської армії немає. 

© Офіс Президента України
Офіс Президента України

Володимир Зеленський повідомив, що Україна робить все можливе для досягнення миру. Також учасники розмови наголосили на необхідності залучення Сполучених Штатів до процесу мирного врегулювання. Учасники розмови додали, що важливо посилювати санкції проти Росії та збільшувати українсько-американську взаємодію у безпековій сфері.

"Моя мета – зупинити кровопролиття на сході України. Неможливо уявити безпеку у Європі без завершення війни на Донбасі", – сказав Володимир Зеленський.

© Офіс Президента України
Офіс Президента України

Також президент з конгресменами та сенаторами зі США обговорили важливість вступу України до НАТО. Володимир Зеленський розповів американцям про небезпеку "Північного потоку-2". 

Американські законодавці підтримали територіальну цілісність України та "Кримську платформу". На завершення розмови президент Зеленський запросив сенаторів та конгресменів США відвідати Україну. 

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