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Російська армія не змогла досягнути своїх цілей в Україні - міністр оборони Великої Британії

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Російська армія не змогла досягнути своїх цілей в Україні - міністр оборони Великої Британії

pixabay.com

Росія планувала захопити Україну в перший день вторгнення.

Російська армія не змогла досягнути своїх цілей та окупувати Україну в перший день вторгнення. 

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише Guardian

Міністр оборони Великої Британії заявив, що британська розвідка вважає, що Росія має намір вторгнутися на всю Україну, але її армія не змогла цього зробити в перший день вторгнення.

Бен Воллес сказав, що, за його оцінками, Росія втратила понад 450 військовослужбовців, а російська армія не змогла досягти своїх основних цілей у перший день свого вторгнення.

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