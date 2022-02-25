Російська армія не змогла досягнути своїх цілей в Україні - міністр оборони Великої Британії

Росія планувала захопити Україну в перший день вторгнення.
Російська армія не змогла досягнути своїх цілей та окупувати Україну в перший день вторгнення.
Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише Guardian
Міністр оборони Великої Британії заявив, що британська розвідка вважає, що Росія має намір вторгнутися на всю Україну, але її армія не змогла цього зробити в перший день вторгнення.
Бен Воллес сказав, що, за його оцінками, Росія втратила понад 450 військовослужбовців, а російська армія не змогла досягти своїх основних цілей у перший день свого вторгнення.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.