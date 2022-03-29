Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак – Зеленський

Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак – Зеленський

Масштаб викликів не зменшився, наголосив голова держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти держави.

Про це голова держави сказав під час свого відеозвернення 29 березня.

"Ситуація не стала легшою. Масштаб викликів не зменшився. Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки і вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни", – розповів Зеленський.

"Тому ми не розхолоджуємося, не знижуємо наші оборонні зусилля як на півночі нашої держави, так і в усіх інших регіонах країни, куди тимчасово зайшли російські війська", – наголосив президент.

Нагадаємо, російська делегація у Стамбулі заявила про суттєве скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямах. Водночас продовжує перекидати до Білорусі ракетні комплекси "Іскандер-М".

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