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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Російська делегація знову зганьбилася: історичні «аргументи» Мединського спростували в ЦПД

Такі висловлювання — не лише приклад маніпуляції, а й спроба легітимізувати агресивну позицію Росії, спираючись на вигадані «історичні» виправдання.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Кремль

Кремль / © Getty Images

Після закінчення перемовин у Стамбулі очільник російської делегації Володимир Мединський намагався пояснити позицію Кремля щодо відмови від припинення вогню і збереження окупованих територій, посилаючись на нібито цитати історичних діячів.

Зокрема, в коментарі пропагандисту Євгену Попову він заявив: «Як казав Наполеон, війна й переговори ведуться одночасно».

На ці заяви також відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Водночас Коваленко зауважив, що жодне авторитетне джерело не підтверджує існування такої фрази в історичних документах.

«Історичні джерела не фіксують таких слів імператора, а отже, це висловлювання слід вважати апокрифічним», — зазначив керівник ЦПД.

Також Мединський приписав канцлерові Німеччини Отто фон Бісмарку таку цитату: «Ніколи не намагайтеся обдурити росіян і щось у них вкрасти, тому що мине час — і вони завжди приходять по своє».

Проте навіть російське військово-історичне товариство, яке очолює сам Мединський, офіційно спростовує її справжність.

«А ось моя цитата: немає серед росіян того, хто колись не збрехав. Брехня — то кров російська», — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, під час прямих переговорів між Україною та РФ, які відбулися у Стамбулі у п’ятницю, 16 травня, російська делегація озвучила низку неприпустимих вимог для припинення вогню та закінчення війни.

Після цього міністр оборони Рустем Умєров розповів, що на зустрічі йшлося про обмін полоненими та припинення вогню.

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