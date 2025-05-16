Російська делегація знову зганьбилася: історичні «аргументи» Мединського спростували в ЦПД

Кремль / © Getty Images

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Після закінчення перемовин у Стамбулі очільник російської делегації Володимир Мединський намагався пояснити позицію Кремля щодо відмови від припинення вогню і збереження окупованих територій, посилаючись на нібито цитати історичних діячів.

Зокрема, в коментарі пропагандисту Євгену Попову він заявив: «Як казав Наполеон, війна й переговори ведуться одночасно».

На ці заяви також відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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Водночас Коваленко зауважив, що жодне авторитетне джерело не підтверджує існування такої фрази в історичних документах.

«Історичні джерела не фіксують таких слів імператора, а отже, це висловлювання слід вважати апокрифічним», — зазначив керівник ЦПД.

Також Мединський приписав канцлерові Німеччини Отто фон Бісмарку таку цитату: «Ніколи не намагайтеся обдурити росіян і щось у них вкрасти, тому що мине час — і вони завжди приходять по своє».

Проте навіть російське військово-історичне товариство, яке очолює сам Мединський, офіційно спростовує її справжність.

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«А ось моя цитата: немає серед росіян того, хто колись не збрехав. Брехня — то кров російська», — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, під час прямих переговорів між Україною та РФ, які відбулися у Стамбулі у п’ятницю, 16 травня, російська делегація озвучила низку неприпустимих вимог для припинення вогню та закінчення війни.

Після цього міністр оборони Рустем Умєров розповів, що на зустрічі йшлося про обмін полоненими та припинення вогню.