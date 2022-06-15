"Російська держава не була б собою": Зеленський заявив про тиск на Європу та про обстріли України

"Російська держава не була б собою": Зеленський заявив про тиск на Європу та про обстріли України

Президент Володимир Зеленський заявив, що через зовнішньополітичні успіхи України Росія посилює тиск на Європу та веде обстріли мирних українських міст.

Зокрема, Росія посилює газовий тиск на Європу.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 15 червня.

"Російська держава не була б собою, якби просто спокійно спостерігала за нашими зовнішньополітичними успіхами. Знову посилюють газовий тиск на Європу. Знову посилюють обстріли українських позицій і мирних міст. Сьогодні били по Миколаєву. Сьогодні били по громадах Дніпропетровської області. Сьогодні били на Харківщині", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент повідомив, що надання статусу кандидата на членство України в ЄС підтримали Албанія, Чорногорія та Північна Македонія.

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