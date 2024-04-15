Російська еліта може піти проти Путіна – секретар РНБО назвав умову

Новий секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко заявив, що еліта Росії одного разу може піти проти свого президента Володимира Путіна.

Про це він сказав в інтерв'ю The Economist.

"У керівництві ще чимало раціональних людей. Вони думатимуть і діятимуть, коли зрозуміють, що ціна перебування з Путіним вища, ніж відхід від нього", - сказав він.

Проте Литвиненко наголосив, що першочерговим завданням України є одержання реальних гарантій безпеки. В ідеалі це означає членство в НАТО або комплексну угоду про безпеку із США на кшталт того, який вони мають з Філіппінами, Японією чи Південною Кореєю.

Олександр Литвиненко визнає, що досягти цього під час війни буде непросто, але двосторонні угоди з Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією, Нідерландами, Данією та Канадою можна розглядати як "сходинки" до цієї мети.

"Протягом останніх 300 років Росія була постійним викликом безпеці для цієї частини світу. Було б фантастично, якби ми змогли усунути цю загрозу принаймні на кілька поколінь", - резюмував очільник РНБО.

Нагадаємо, Зеленський призначив нового секретаря РНБО – що про нього відомо.

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