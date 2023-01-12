Російська "еліта" незадоволена Путіним: Арестович розповів, як в РФ можуть скинути "царя"

Дедалі більше росіян розуміє, що проблеми в РФ виникають через їхнього лідера. Російська "еліта" дуже незадоволена своїм президентом Володимиром Путіним, але що вона з ним робитиме, передбачити складно.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Настрій російської "еліти" – це ще одна змінна, яку неможливо аналізувати, бо це наміри. Це не танки, які можна порахувати, не бочки з паливом, не боєприпаси, не кількість "Калібрів", яку заводи можуть виготовити. Аналізувати намір дуже-дуже складно", – сказав він.

За словами Арестовича, у Росії на людські втрати не особливо зважають, але економічна складова є важливим фактором, який може сильно вплинути на поведінку російської "еліти". За його словами, до літа падіння цін на нафту, на газ обмеженість можливості торгівлі сильно ламатиме російську економіку.

"Якщо якась гостра щодо Путіна поведінка станеться – це тому що дедалі більше людей розуміють що взагалі весь дурдом коїться тільки тому, що є одна людина і вона ще на одній посаді, вона ще ухвалює ці рішення. Якщо його немає на цій посаді або його немає фізично, все одразу вирішується. Звалюєш за нього всю провину, такий досвід російської "еліти" є, вони багато разів це робили, починаючи зі смерті Сталіна. Скидаєш із себе відповідальність і кажеш: "Він тримав наші сім'ї у заручниках, ми не схвалювали, ми чинили спротив як могли, пробачте нас. А тепер ми готові повертатися в сім'ю народів, у світовий поділ праці. Давайте знімати санкції". Ось це дуже вигідне рішення для них. Дедалі більше людей це розуміє", – сказав він.

Водночас Арестович вважає, що росіян зупиняє традиційна повага до влади, він назвав це "стрижневою засадою" у російській колективній свідомості.

"У Росії можна фарбований стіл посадити на місце президента, і вони його слухатимуться тому, що хтось має бути. Друге – ці люди сформувалися за Путіна більш ніж цілком. Їм треба не проти Путіна виступити, а проти власного менталітету", – зазначив він.

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