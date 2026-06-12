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Російська мова більше не захищена в Україні: Зеленський підписав закон
Документ змінює підхід до мовної політики та переглядає перелік захищених мов.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні.
Про це повідомив очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Стефанчук пояснив, що мова держави-агресорки не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот.
«Україна захищає державну мову, поважає мовне й культурне різноманіття та позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав. Це рішення — про гідність, справедливість і мовну безпеку України», — додав він.
Раніше президент заявляв, що російська мова не є власністю Росії, а питанням мови маніпулює сама Російська Федерація.
Крім того, Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ.
Довідка:
Європейська хартія регіональних або міноритарних мов була створена заради підтримки загрожених чи зникаючих мов, якими говорить невелика кількість людей.
Хартія передбачає низку заходів, які держави-учасниці можуть вжити для захисту та сприяння розвитку історичних регіональних або міноритарних мов.
Закон очікував президентського підпису понад пів року — Рада ухвалила його на початку грудня 2025 року, чому також передував тривалий процес. У законі йдеться про уточнення перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов і вилучення з ратифікаційного закону російської та неіснуючої молдавської мови.