Російська мова більше не захищена в Україні: Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський / © Zelenskiy/Official

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні.

Про це повідомив очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук пояснив, що мова держави-агресорки не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот.

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«Україна захищає державну мову, поважає мовне й культурне різноманіття та позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав. Це рішення — про гідність, справедливість і мовну безпеку України», — додав він.

Раніше президент заявляв, що російська мова не є власністю Росії, а питанням мови маніпулює сама Російська Федерація.

Крім того, Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ.

Довідка:

Європейська хартія регіональних або міноритарних мов була створена заради підтримки загрожених чи зникаючих мов, якими говорить невелика кількість людей.

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Хартія передбачає низку заходів, які держави-учасниці можуть вжити для захисту та сприяння розвитку історичних регіональних або міноритарних мов.

Закон очікував президентського підпису понад пів року — Рада ухвалила його на початку грудня 2025 року, чому також передував тривалий процес. У законі йдеться про уточнення перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов і вилучення з ратифікаційного закону російської та неіснуючої молдавської мови.

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