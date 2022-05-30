Російська опозиціонерка пояснила, що стане початком остаточного кінця режиму Путіна

Розчарування й депресії пересічних росіян, які чим далі все сильніше відчуватимуть наслідки війни проти України, можуть виявитися настільки сильними, що стануть початком кінця режиму Путіна в РФ.

Наразі у Росії попри санкції жителі великих міст серйозних змін наразі не бачать і ще не зрозуміли того катастрофічного стану в їхній економіці, яка розвивається. Водночас поступово, як свідчать опитування, рівень довіри до телевізора у росіян почав падати і зростати довіра до соцмереж.

Про це заявила російська опозиціонерка Ольга Курносова в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Віра в непереможність Путіна, у те, що Росія рятує народ України, – такі росіяни теж є – почне тріщати по швах, коли Росія почне зазнавати поразки. Розчарування, яке спіткає росіян, буде дуже сильним. Гадаю, це буде значно сильнішою емоцією, ніж реакція на зникнення якихось продуктів у магазинах. Люди все-таки живуть емоціями. Коли в них не буде грошей, а в магазині зникнуть продукти, вони шукатимуть гроші та продукти. А от коли вони втратять віру, тоді зазнають краху всього, що їх оточувало. Це буде початком остаточного кінця режиму Путіна", - сказала вона.

Також читайте Чи скоро Путін віддасть Богові душу: Лавров прокоментував чутки про хворобу диктатора

Опозиціонерка зауважила, що у російських селах щомісяця трапляються вкрай жорстокі злочини, а тому звірства окупантів в Україні для самих росіян не були потрясінням. Натомість, за її словами, дії російської армії в Бучі та Ірпені, де знаходили закатованих мирних людей, показали всьому світу "цей жахливий виворіт путінського нібито добробуту".

"Це злидні та повне збидлення, жахливе падіння рівня освіти, алкоголізація, наркоманія в російській глибинці. Ця глибинка прийшла до України. Їх навіть людьми важко назвати", - наголосила вона.

Нагадаємо, офіцер ФСБ заявив, що у диктатора РФ Володимира Путіна нібито "важка форма швидко прогресуючого раку". Він може втрачати зір і через хворобу Путіну лишилося не довго жити.

Читайте також: