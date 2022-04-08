Російська панівна еліта впадає у відверту паніку: Подоляк назвав ознаки таких настроїв

Пропагандисти паралельно продовжують накачувати росіян антиукраїнською ненавистю.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що російська панівна еліта впадає у відверту паніку.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

За словами Подоляка на це вказують одразу три явища.

Перше: дедалі частіше з'являються дивні та відверті заяви російських топів іноземним журналістам. Як, наприклад, нічні "одкровення" кремлівського прессекретаря Пєскова, який "за замовчуванням" визнав величезні втрати російської армії в Україні. І що зі спецоперацією відбувається щось дивне.

Друге: заяви про відставку міністрів, які постійно з'являються і які, звісно, ніхто не поспішає задовольняти. Пов'язані ж одним ланцюгом. Вже в черзі на "покинути російський військовий корабель" Набіулліна (очільниця Центробанку), Сілуанов (Мінфін), Колокольцев (МВС) і тепер навіть Патрушев-молодший (Мінсільгосп). Сумніви наростають у людей.

І третє: практично щодня Путін проводить селектори з розширеною Радою безпеки. Точніше, спочатку розширено, потім – вузько. Протягом багатьох годин. Щоб накачувати й утримувати в підпорядкуванні... А паралельно з цим божевільні пропагандисти, які практично опинилися у вільному плаванні, продовжують накачувати й без того забитих власних громадян антиукраїнською ненавистю, щоб якщо треба, то "до останнього росіянина"...

Варто зазначити, що раніше радник голови ОП вже писав, що російська панівна еліта, зокрема колишній прем'єр РФ, а нині заступник голови Ради Безпеки Дмитро Медведєв, намагаються дистанціюватися від рішення Путіна напасти на Україну.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 44-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: