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Російська пропаганда планує активізувати ІПсО щодо відкриття другого фронту зі сторони Білорусі

Російська пропаганда планує активізувати ІПсО щодо відкриття другого фронту зі сторони Білорусі

Білорусь та РФ готові до провокацій

Основна мета цієї ІПсО – нагнітання масової паніки в українському суспільстві.

Прогнозується, що ворожа пропаганда активізує ІПсО щодо відкриття другого фронту зі сторони Білорусі.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації. 

Очікуємо найближчим часом ряд провокативних заяв вищого керівництва РФ та Білорусі з погрозами на адресу України.

Основна мета цієї ІПсО – нагнітання масової паніки в українському суспільстві.

Нагадаємо, напередодні моніторинговий канал повідомляв, що до Білорусі прилетіли два російські гелікоптери. Сьогодні прилетіли ще шість вертольотів ЗС РФ.

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