Російська пропаганда планує активізувати ІПсО щодо відкриття другого фронту зі сторони Білорусі

Основна мета цієї ІПсО – нагнітання масової паніки в українському суспільстві.
Прогнозується, що ворожа пропаганда активізує ІПсО щодо відкриття другого фронту зі сторони Білорусі.
Про це заявили у Центрі протидії дезінформації.
Очікуємо найближчим часом ряд провокативних заяв вищого керівництва РФ та Білорусі з погрозами на адресу України.
Основна мета цієї ІПсО – нагнітання масової паніки в українському суспільстві.
Нагадаємо, напередодні моніторинговий канал повідомляв, що до Білорусі прилетіли два російські гелікоптери. Сьогодні прилетіли ще шість вертольотів ЗС РФ.
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