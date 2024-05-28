Російська пропаганда планує активізувати ІПсО щодо відкриття другого фронту зі сторони Білорусі

Основна мета цієї ІПсО – нагнітання масової паніки в українському суспільстві.

Прогнозується, що ворожа пропаганда активізує ІПсО щодо відкриття другого фронту зі сторони Білорусі.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації.

Очікуємо найближчим часом ряд провокативних заяв вищого керівництва РФ та Білорусі з погрозами на адресу України.

Основна мета цієї ІПсО – нагнітання масової паніки в українському суспільстві.

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Нагадаємо, напередодні моніторинговий канал повідомляв, що до Білорусі прилетіли два російські гелікоптери. Сьогодні прилетіли ще шість вертольотів ЗС РФ.

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