Російська пропагандистська машина готує суспільну думку до того, що вони можуть програти у війні – Жданов

Російська пропагандистська машина готує суспільну думку до того, що вони можуть програти у війні – Жданов

Російська пропагандистська машина потроху повертається та готує суспільну думку до того, що РФ може програти у війні проти України. Це може відбуватись і без доведення до президента Володимира Путіна такого рішення.

Саме тому, наприклад, російський військовий оглядач Михайло Ходорьонок в одній із пропагандистських програм висловив сумніви в успіху вторгнення Росії до України.

Про це розповів український військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Радіо НВ".

"Я думаю, що це спланована акція і просто пропагандистська машина потроху повертається, готує суспільну думку до того, що вони можуть програти в цій війні", – сказав він.

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"До речі, це може відбуватись і без доведення до Путіна такого рішення. Чому? Тому що Путін особисто стоїть зовсім на інших позиціях, він досі сподівається на перемогу в цій війні і вимагає цієї перемоги від військових. А пропагандистська машина, я так розумію, оточенням Путіна потроху скеровується туди, куди їм потрібно", – зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомили, що пропагандистські медіа почали готувати росіян до "неочікуваних підсумків": поразки у війні та капітуляції.

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