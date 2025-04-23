Російська пропаганда почала працювати з Трампом та його родиною через соцмережі - Stopfake

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Російська пропаганда активно працює над впливом на США через соцмережі, використовуючи англомовні акаунти для поширення наративів.

Про це розповів пояснив виконавчий директор Stopfake Руслан Дейниченко у етері Ми Україна.

«Так само ми бачимо, як зараз дуже активна російська пропаганда почала з Сполученими Штатами працювати. Російські пропагандисти почали свої акаунти вести англійською мовою. Вони постійно тегають в Твіттері і в своїх соціальних мережах і віцепрезидент, і Дональда Трампа, його дітей, і Іванку Трамп для того, щоб їхні дописи побачили, для того, щоб їх ретвітнули, для того, щоб ті наративи, які розповсюджує російська пропаганда, якимось чином посилити і для того, щоб вони впали на оцей ґрунт і якимось чином вплинули на точку зору Дональда Трампа або тих людей, які в адміністрації американській відповідають за український напрямок або за будь-який інший напрямок», — сказав він.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві 23 квітня помітили листівки з символікою російських окупантів і пропагандистськими лозунгами. Поліція швидко відреагувала на цей «вкид».