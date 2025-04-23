- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 540
- Час на прочитання
- 1 хв
Російська пропаганда почала працювати з Трампом та його родиною через соцмережі - Stopfake
Росія активно використовує соцмережі, щоб вплинути на американську політику.
Російська пропаганда активно працює над впливом на США через соцмережі, використовуючи англомовні акаунти для поширення наративів.
Про це розповів пояснив виконавчий директор Stopfake Руслан Дейниченко у етері Ми Україна.
«Так само ми бачимо, як зараз дуже активна російська пропаганда почала з Сполученими Штатами працювати. Російські пропагандисти почали свої акаунти вести англійською мовою. Вони постійно тегають в Твіттері і в своїх соціальних мережах і віцепрезидент, і Дональда Трампа, його дітей, і Іванку Трамп для того, щоб їхні дописи побачили, для того, щоб їх ретвітнули, для того, щоб ті наративи, які розповсюджує російська пропаганда, якимось чином посилити і для того, щоб вони впали на оцей ґрунт і якимось чином вплинули на точку зору Дональда Трампа або тих людей, які в адміністрації американській відповідають за український напрямок або за будь-який інший напрямок», — сказав він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві 23 квітня помітили листівки з символікою російських окупантів і пропагандистськими лозунгами. Поліція швидко відреагувала на цей «вкид».