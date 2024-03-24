Російська ракета залетіла на територію Польщі: Варшава відреагувала

У неділю, 24 березня, під час атаки по Україні російська ракета залетіла на територію Польщі. Варшава вимагатиме від РФ пояснень з порушенням повітряного простору країни.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Польщі у соцмережі Х.

"Польща вимагатиме від Росії пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору країни. Перш за все, ми закликаємо Російську Федерацію припинити авіаатаки терористів на жителів і територію України", - йдеться у повідомленні міністерства.

Крім того, очільник Бюро національної безпеки Польщі Яцека Сівера заявив, що країна повідомила про інцидент союзникам по НАТО. Сівера також обговорив ситуацію з очільником польського Міноборони Владиславом Косіняк-Камишом.

"Негайно поінформовано Головнокомандувача ЗСУ. Альянсу також надали інформацію про перебіг ще одного інциденту порушення кордону НАТО бойовими засобами Російської Федерації", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні у Польщі в небо знову підіймали винищувачі F-16 під час ракетної атаки РФ на Україну Окрім військових літаків Польщі, також були залучені й союзні судна.

Згодом стало відомо, що під час атаки російська ракета залетіла на територію Польщі. Об'єкт увійшов до польського простору в районі міста Осердув (Люблінське воєводство) і залишався там 39 секунд.

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