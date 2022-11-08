"Російська сторона відкрита і залишається відкритою для переговорів": які маніпуляції поширює пропаганда РФ

Про це ЦПД написав у повідомленні у соціальних мережах.

Дезінформацію

Запорізький колаборант В. Рогов заявив, що «частка іноземців у підрозділах ЗСУ, які діють на Запоріжжі, вже може перевищувати половину їх чисельності… а американські політики з Демократичної партії поставили перед Володимиром Зеленським завдання продемонструвати військові успіхи до проміжних виборів у США».

Маніпуляцію

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що «російська сторона відкрита і залишається відкритою для переговорів, але при цьому не бачить можливості для їх проведення, оскільки у Києві на законодавчому рівні було заборонено ведення будь-яких переговорів з Москвою».

Дезінформацію

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: «Росія занепокоєна загостренням навколо Косова, країни Заходу штовхають ситуацію до прямого конфлікту, не вживаючи дій для завершення провокацій радикалів».

Тим часом у тимчасово окупованому Херсоні ворог розсилає повідомлення з попередженням про нібито підготовку ЗСУ масованого обстрілу. Мовляв, саме тому закликають якнайшвидше залишити правобережну частину міста.

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