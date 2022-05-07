"Російська війська на кордоні з Польщею": у Держдумі РФ назвали божевільну умову закінчення війни в Україні

У Кремлі фантазії щодо захоплення України стають ще більш божевільними. Так, у Держдумі Росії заявили, що війна з Україною закінчиться, якщо їхня армія досягне кордону з Польщею.
Таку заяву зробив віцеспікер Держдуми Російської Федерації Петро Толстой.
Про це він сказав в інтерв'ю інформаційному агентству The Times.
"Незважаючи на допомогу з Європи та істерію Бориса Джонсона або Маріо Драгі, ми закінчимо "операцію", коли вважаємо за потрібне. Думаю, ми зупинимося на кордоні з Польщею", - заявив Толстой.
Також він додав, що обов'язковою умовою закінчення війни буде так звана "денацифікація та демілітаризація" України, оскільки, на його думку, "тоді більше не буде можливості перетворити її на анти-Росію".
Варто зазначити, у Кремлі лунають хворобливі погрози, що начебто "Польща планує захопити західну територію України". Про це заявив колишній президент країни Дмитро Медведєв, а також прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. На це зі сарказмом відреагували в Офісі президента України, наголосивши, що Польща - це потужний союзник та партнер України. Радник ОП Михайло Подоляк припустив, коли Медведєв це говорив, то мабуть, "дух Жириновського вселився в нього".
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