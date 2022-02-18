Російська влада несе відповідальність за кібератаки на Україну – Білий дім

Російська влада несе відповідальність за кібератаки на Україну – Білий дім

Там заявили, що російські хакери збирали розвіддані для підготовки масштабної атаки.

Заступниця радника Білого дому з національної безпеки Енн Нойбергер заявила, що за DDoS-аткою на банки і державні сайти України стоїть Росія.

Про це Нойбергер сказала під час брифінгу в Білому домі у п’ятницю, 18 лютого.

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"Ми вважаємо, що російський уряд несе відповідальність за широкомасштабні кібератаки на українські банки на цьому тижні", – сказала заступниця радника Білого дому.

За її словами, США мають інформацію, яка пов'язує інфраструктуру російської розвідки з великим обсягом даних, що передавалися на IP-адреси і домени в Україні.

Російські кіберзлочинці проникли у військові мережі та інші критично важливі інфраструктурні мережі, щоб зібрати розвіддані і підготувати ґрунт для масштабної кібератаки.

Нойбергер додала, що США надали допомогу Україні в ліквідації наслідків DDoS-атаки. В результаті вплив хакерів на українські банківські державні структури виявився обмеженим.

Нагадаємо, 15 лютого було скоєно масштабну DDoS-атаку на майже всі українські банки, "Дію" та низку держсайтів, зокрема – Міноборони та Збройних сил.

СБУ помітила слід іноземних спецслужб під час DDoS-атак на українські сервіси. На думку кіберфахівців, у таких атаках може бути зацікавлена лише одна країна ­– Росія.

Кібератаку на державні сайти назвали найбільшою в історії України

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