"Російська влада переграла в шахи саму себе": Подоляк підбив підсумки двох місяців війни для РФ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підбив для Росії підсумки майже двох місяців війни проти України.
"Другий місяць війни добігає кінця. Чого досяг Кремль за цей час?" – поставив запитання Подоляк.
Відповідний допис він опублікував у мережі 21 квітня.
Радник голови ОП сам же дав відповідь на поставлене запитання. За його словами, за цей час російська влада домоглася того, що Україна об’єднана, як ніколи; Захід консолідований; проросійські лобісти не мають майбутнього; "Північний потік – 2" закритий назавжди; російська економіка пробиває дно, а війська РФ зазнають тисячних втрат.
"Розв'язавши цю війну, Кремль показав, що зовсім не розуміє, як влаштований світ у 2022 році. Російська влада провела майстер-клас із багатоходівочок, або як переграти в шахи самих себе. Як наслідок – повна політична та економічна ізоляція", – додав Подоляк.
Нагадаємо, 21 квітня президент України Володимир Зеленський порівняв відносини з РФ з грою у футбол, тільки він зазначив, що "Пєсков сам із собою грає у футбол. Ми обов'язково покажемо, як б'ємо по воротах, тільки-но нам дадуть м'яч".
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