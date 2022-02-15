Російська загроза: Блінкен і Лавров вдруге за тиждень провели розмову

Російська загроза: Блінкен і Лавров вдруге за тиждень провели розмову

Розмова відбулася з ініціативи Блінкена.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вдруге за тиждень поговорив з російським колегою Сергієм Лавровим через загострення ситуації навколо України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

Відповідно до опублікованого пресрелізу, у Кремлі повідомляють, що переговори міністра закордонних справ Росії та державного секретаря США відбулася на прохання американської сторони.

"15 лютого за американською ініціативою відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова і державного секретаря США Ентоні Блінкена", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у ході розмови Лавров підкреслив необхідність продовження спільної роботи в напрямку домовленостей президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна у контексті переданих США та НАТО пропозицій щодо гарантій безпеки.

Зауважимо, що наразі офіційного коментаря американської сторони немає.

Нагадаємо, 12 лютого, держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Тоді головна тема була можливе російське військове вторгнення до України.

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