Російська загроза: Блінкен у Києві повідомить співвітчизникам про плани Держдепу щодо непередбачених ситуацій

Держсекретар зустрінеться з працівниками та родинами посольства США.

Під час запланованого на середу, 19 січня, візиту до України державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з працівниками посольства США в Києві та членами їхніх родин.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу.

Під час цієї зустрічі він розповість “про зусилля Департаменту щодо планування у разі непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить продовжувати ескалацію”.

Як повідомляє американське видання CNBS, поїздка Ентоні Блінкена до України відбувається у той час, коли адміністрація Байдена співпрацює з союзниками по НАТО, щоб стримати Росію від потенційного вторгнення.

“Ми перебуваємо на етапі, коли Росія в будь-який момент може почати атаку на Україну”, - сказав держсекретар у вівторок, 18 січня, під час пресконференції.

Нагадаємо, ексміністр економіки і президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів, які наслідки для українського бізнесу може спричинити військова агресія Росії.

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